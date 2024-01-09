Китай достиг мирового лидерства в сфере экспорта автомобилей

Согласно информации от Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, объем экспорта китайских автомобилей в 2023 году достиг исторического пика в 5,26 миллиона единиц. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Это число превышает аналогичные показатели Японии на приблизительно 1 миллион, что является заметным отрывом от традиционного лидера в мировых автомобильных поставках. Главным стимулом для такого роста стал увеличивающийся спрос в России, где китайские производители автомобилей увеличили экспорт как минимум в 5 раз по сравнению с 2022 годом, достигнув уровня в 800 тысяч единиц. Это произошло за счет занятия позиций, освободившихся после ухода западных конкурентов в условиях санкций и геополитической напряженности.

"В прошлом году Chery стала крупнейшим экспортером автомобилей из КНР, отправив за рубеж более 900 тыс. машин. Это больше, чем у Tesla или BYD", — сказал генсек Китайской ассоциации Цуй Дуншу.

Кроме того, Geely, Great Wall и другие бренды также активизировали продажи в России. Тем не менее, Дуншу предвидит, что такой стремительный рост вряд ли будет длиться, поскольку спрос в значительной степени удовлетворен, и запасы на складах продолжают расти.

Общий объем продаж легковых и коммерческих автомобилей в Китае в 2023 году достиг нового рекорда, составив 25,5 миллиона единиц. Рынок оправился после временного спада, благодаря росту популярности электрокаров, несмотря на уменьшение субсидий для покупателей.

Помимо традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, растет также экспорт электромобилей. К примеру, китайская компания BYD увеличила зарубежные продажи практически в 5 раз, достигнув отметки в 242 тысячи единиц. Ей планируется активно расширять присутствие в Европе в 2024 году.

Китай долгое время являлся крупнейшим мировым рынком и центром производства, но рост обеспечивался преимущественно иностранными корпорациями. За последние три года местные бренды вырвались вперед, благодаря государственной поддержке электромобилей и гибридов. Теперь Китай заслуженно занимает позицию ведущего экспортера, обойдя Японию, Германию и Южную Корею, по данным WSJ.