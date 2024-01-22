Китай резко увеличил закупку оборудования для производства чипов

В 2023 году Китай увеличил импорт оборудования для производства микросхем на 14%, достигнув почти $40 миллиардов, как сообщает агентство Bloomberg.

Этот показатель является вторым по величине за последние восемь лет. Рост произошел в условиях снижения общего импорта КНР на 5,5%. Издание связывает этот тренд с стремлением Китая достичь самообеспеченности в производстве полупроводников, несмотря на наложенные США ограничения.

Китайские производители микросхем активно инвестируют в новые заводы, чтобы избежать экспортного контроля со стороны Вашингтона и его союзников. Из-за санкций китайским компаниям затруднительно приобрести передовое оборудование.

"В декабре импорт литографического оборудования из Нидерландов вырос почти на 1000% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $1,1 миллиарда, поскольку компании бросились закупаться перед введением ограничений со стороны Нидерландов в этом месяце", — сообщает издание.

Агентство напоминает, что в начале января 2024 года нидерландский производитель оборудования для производства микрочипов ASML Holding отменил поставки своих самых современных станков по просьбе США.

В конце ноября стало известно, что Китай успешно разработал новое поколение компьютерных процессоров.