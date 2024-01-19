Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 88,661
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 96,5882
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:45

По итогам 2023 года Китай станет ведущим мировым экспортером автомобилей

На пресс-конференции замглавы Китайского министерства промышленности и информатизации Синь Гобинь объявил, что Китай впервые в истории станет мировым лидером по экспорту автомобилей к концу 2023 года. Согласно заявлению Синь Гобиня, автомобильная промышленность Китая является важной отраслью, и ее развитие за последние годы привлекает все больше внимания как внутри страны, так и за рубежом.

Предоставленная статистика показывает, что в 2023 году производство автомобилей составило 30,161 миллиона единиц, а продажи достигли отметки в 30,094 миллиона единиц. Это увеличение на 11,6% и 12% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Такие цифры установили новый рекорд для отрасли. Синь Гобинь также подчеркнул значительный рост экспорта готовых автомобилей. По сравнению с 2022 годом экспорт вырос на 57,9% и достиг 4,91 миллиона единиц.

Успех китайских автомобилей обусловлен их качеством, доступной ценой и внедрением новых технологий. Китайские производители автомобилей вкладывают много усилий и средств в разработку новых моделей, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Это позволяет им успешно конкурировать с другими известными марками автомобилей и продавать свои автомобили в различных странах мира. С ростом спроса на китайские автомобили китайские компании получают дополнительные преимущества и расширяют свою долю на мировом рынке.

Таким образом, результаты 2023 года свидетельствуют о том, что Китай станет ведущим мировым экспортером автомобилей, что свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности китайской автомобильной промышленности. Этот успех является результатом постоянных инноваций и стремления Китая стать лидером в международном автомобильном рынке.

Мир

Россия готова объявить Британии «рыбную войну»

Россия готова объявить Британии «рыбную войну»

В Совете Федерации, верхней палате Парламента, проголосовали за введение для английских моряков ограничительных мер на промысел вблизи арктических берегов Российской Федерации.

Читать полностью
В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов

В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов

В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов, по данным министра туризма и дел древностей Ахмеда Иссы. Общее число иностранных посетителей составило 14,9 миллионов, что стало историческим достижением для страны.

Читать полностью

Общество

В России создали сверхлёгкую батарею для электромобилей

В России создали сверхлёгкую батарею для электромобилей

Отечественная компания «Системы Автономной Энергии» сообщила о разработке и начале производства нового аккумулятора «Дзета», во многом превосходящего зарубежные батареи аналогичного типа.

Читать полностью
Российские химики обнаружили закономерность, которая может ускорить процесс создания высокотемпературных сверхпроводников

Российские химики обнаружили закономерность, которая может ускорить процесс создания высокотемпературных сверхпроводников

В ходе исследования гидридов тяжелых металлов с большим числом атомов водорода ученые выявили, что сверхпроводящие свойства этих материалов сильно зависят от количества электронов, приходящихся на каждый атом водорода.

Читать полностью

Новости