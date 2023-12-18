Мишустин наконец прилетел в Китай

Прибыв в Китай с официальным визитом, премьер-министр России Михаил Мишустин готовится к 28-й регулярной встрече глав правительств двух стран, запланированной на вторник в Пекине. Помимо широких переговоров, ожидается, что Мишустин проведет отдельные консультации с китайским премьер-министром Ли Цяном. В среду российский премьер планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе этих встреч будет рассмотрено развитие российско-китайских отношений в различных сферах. Особый акцент будет сделан на практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменах. Особое внимание уделяется расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов. Предполагается, что будет принято совместное коммюнике, а также подписан ряд российско-китайских документов, сообщает ТАСС.
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