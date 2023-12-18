Российские шахматисты выиграли турнир в Китае, выступая с флагом и гимном

Сборная России по шахматам одержала победу на турнире, организованном Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), который проходил в городе Циндао, Китай, сообщает "Чемпионат".
Мишустин наконец прилетел в Китай
Прибыв в Китай с официальным визитом, премьер-министр России Михаил Мишустин готовится к 28-й регулярной встрече глав правительств двух стран, запланированной на вторник в Пекине.
ЕС: исключение из запрета на импорт алмазов личные украшения
Европейский союз исключил российские алмазы из списка запрещенных товаров для импорта в страны союза, сосредотачив внимание на "личных ювелирных украшениях" и "художественных ценностях, представляющих культурный обмен".
Последнюю группу эвакуированных из Газы россиян доставили в Москву
Специальный самолет МЧС России завершил транспортировку последней группы граждан Российской Федерации, которых эвакуировали из сектора Газа.
МО РФ: ранение двух военных Сирии в результате ракетной атаки Израиля 17 декабря
Два военнослужащих из Сирии получили травмы в результате авиационного удара со стороны Израиля, который был проведен с использованием управляемых бомб в пригородах Дамаска.