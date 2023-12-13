Ученые раскрыли тайну долговечности Великой Китайской стены

Ученые из Испании, США и Китая раскрыли секрет прочности Великой Китайской стены в их исследовании, опубликованном в журнале Science Advances. При строительстве использовали утрамбованную почву и гравий, предрасположенные к эрозии. Однако благодаря биологической корке, состоящей из цианобактерий, мхов и лишайников, структура становилась устойчивее к эрозии.
Цианобактерии выделяют полимеры, укрепляющие связь с землей. Кроме того, добавка глины, песка и извести в утрамбованную землю создавала плодородную почву для формирования биологической корки. Образцы с коркой оказались в три раза крепче по сравнению с просто утрамбованной землей на восьми участках стены, возведенных в 1368–1644 годах, сообщает РБК.
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