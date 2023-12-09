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В провинции Чжэцзян на востоке Китая археологи обнаружили древнее рисовое поле
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  • Опубликована сегодня в 22:08

В провинции Чжэцзян на востоке Китая археологи обнаружили древнее рисовое поле

В провинции Чжэцзян на востоке Китая археологи обнаружили древнее рисовое поле, возраст которого оценивается в 5,3 тысячи лет. Раскопки проводились в городском уезде Юйяо города Нинбо с августа по октябрь, и общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров.

В ходе исследований были выявлены три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, а также канава для орошения и дренажа. Кроме того, археологи обнаружили тропу, которая, по их мнению, могла соединять рисовое поле с поселением. По предварительным оценкам специалистов, данное открытие относится к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.

Ученые считают, что эта находка сможет пролить свет на систему рисовых полей прошлого и станет важным материалом для изучения истории рисоводства в данном регионе, сообщает РИА Новости.

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