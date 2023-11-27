В Китае начался монтаж первой фазы подводного центра хранения и обработки данных, который считается первым в мире

Размещение центра происходит в непосредственной близости от побережья острова Хайнань. На специальной площадке на дне моря устанавливают несколько герметичных контейнеров с передовым оборудованием, как показано в репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV). Видеоматериал демонстрирует, как блоки опускаются под воду с морской платформы на тросах, сообщает РБК.

Коммерческий подводный центр обработки данных (ЦОД) расположен на дне Южно-Китайского моря. По информации CCTV, каждый водонепроницаемый блок обработки данных может обработать более четырех миллионов изображений высокой четкости за 30 секунд. Мощность одного блока сравнима с производительностью примерно 60 тысяч обычных компьютеров, которые функционируют одновременно.

План Китая включает установку сотни подобных блоков в течение пяти лет, с тем чтобы в будущем мощность центра была эквивалентна работе шести миллионов обычных компьютеров. Каждый блок весит 1300 тонн, что соответствует весу тысячи автомобилей. Модуль спускается на глубину 35 метров на дно моря, на что уходит примерно три часа. Центр планируется использовать не менее 25 лет, и его оборудование устойчиво к природным явлениям.

Основное преимущество подводного дата-центра заключается в высокой энергоэффективности. Для охлаждения используется морская вода, что значительно снижает эксплуатационные расходы. По оценкам экспертов, морской комплекс потребляет на 122 миллиона кВт/ч меньше электроэнергии ежегодно по сравнению с сухопутными аналогами. Эффективность подводного хранилища предполагается на 40-60% выше, чем у наземных ЦОД, утверждает генеральный менеджер пилотного проекта UDC Hainan Пу Дин.

Будущий дата-центр имеет огромные размеры, его площадь составляет около 68 тысяч квадратных метров, что приблизительно равно десяти футбольным полям. Размещение на морском дне потенциально экономит значительную сухопутную площадь. Проект реализуется совместными усилиями крупных коммерческих структур Китая с участием государства, а стоимость строительства оценивается в $879 миллионов (примерно 78 миллиардов рублей по текущему обменному курсу).