Друг-слесарь спас китайца от необходимости заплатить выкуп за невесту

В день своей свадьбы китаец Цзяо, чтобы пропустить традиционные свадебные обряды, такие как прохождение через несколько дверей с загадками и оплата подсказок, пригласил своего друга-слесаря. С его помощью им удалось быстро и легко открыть все необходимые двери, включая ту, за которой находилась невеста, отходя от стандартного сценария. Цзяо уточнил, что он отлично знает дом невесты, поэтому решил не усложнять себе жизнь, а воспользоваться помощью друга, чтобы быстро пройти все этапы, сообщает Политаналитика.

В итоге двери были открыты быстро, и всего за несколько минут Цзяо уже стоял рядом со своей невестой. Пара сняла этот момент на видео, которое позже стало популярным в социальных сетях.