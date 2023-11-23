В день своей свадьбы китаец Цзяо, чтобы пропустить традиционные свадебные обряды, такие как прохождение через несколько дверей с загадками и оплата подсказок, пригласил своего друга-слесаря. С его помощью им удалось быстро и легко открыть все необходимые двери, включая ту, за которой находилась невеста, отходя от стандартного сценария. Цзяо уточнил, что он отлично знает дом невесты, поэтому решил не усложнять себе жизнь, а воспользоваться помощью друга, чтобы быстро пройти все этапы, сообщает Политаналитика.
В итоге двери были открыты быстро, и всего за несколько минут Цзяо уже стоял рядом со своей невестой. Пара сняла этот момент на видео, которое позже стало популярным в социальных сетях.
Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления
Футбольная ассоциация Ирландии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Стивеном Кенни.
Сильный ветер замедляет движение судов в Клайпедском порту Литвы
Штормовой ветер стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы.
The Sun: для эффективной и быстрой уборки рекомендуется использовать таймер и корзину для белья
Блогер Роза Пикоза поделилась своим способом быстрой уборки всего помещения всего за час, когда внезапно приходят гости.
Газета.Ру: в России начнутся официальные продажи автомобилей Jetta VA3
Представитель дилерского холдинга сообщил, что осенью "АвтоСпецЦентр Север" подписал соглашение с компанией FAW о распространении модели Jetta VA3. Этот автомобиль производится на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае, и его платформа полностью соответствует Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения.