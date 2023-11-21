КНДР были осуждены США за запуск разведывательного спутника

Соединенные Штаты выражают негодование в связи с запуском разведывательного спутника КНДР и считают его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, что, по их мнению, может привести к дестабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.
В заявлении отмечается, что США твердо осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с применением технологий баллистических ракет, рассматривая это как грубое нарушение многочисленных резолюций СБ ООН. Такие действия, по мнению Белого дома, усиливают напряженность и могут привести к нарушению безопасности в регионе и за его пределами, сообщает ТАСС.
"Дверь для дипломатии остается открытой, однако Пхеньян должен немедленно прекратить провокационные действия и выбрать путь взаимодействия", — подчеркнула Уотсон.
Она также отметила, что США предпримут все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников в регионе — Южной Кореи и Японии.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о успешном запуске разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1". Спутник был выведен на орбиту в 22:42 по местному времени (16:42 мск) с космодрома Сохэ.
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