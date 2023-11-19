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Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году
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  • Опубликована сегодня в 20:36

Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

В 2024 году предстоит визит Петра Фиалы, премьер-министра Чехии, в Китай до проведения выборов в Европарламент. По данным канала, основной целью поездки главы чешского правительства является поддержка международных усилий по стабилизации обстановки вокруг Тайваня. Эта проблема ощущает негативное воздействие из-за конфликтов на Украине и в Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

Прага стремится к налаживанию диалога с Пекином с надеждой на будущее формирование союзнических отношений между двумя странами. В начале ноября советник по вопросам безопасности Томаш Пояр, представляющий чешского премьера, уже посетил Пекин. На данный момент Петр Фиала не подтвердил информацию о предстоящем визите в Китай.

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