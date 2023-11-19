Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

В 2024 году предстоит визит Петра Фиалы, премьер-министра Чехии, в Китай до проведения выборов в Европарламент. По данным канала, основной целью поездки главы чешского правительства является поддержка международных усилий по стабилизации обстановки вокруг Тайваня. Эта проблема ощущает негативное воздействие из-за конфликтов на Украине и в Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.
Прага стремится к налаживанию диалога с Пекином с надеждой на будущее формирование союзнических отношений между двумя странами. В начале ноября советник по вопросам безопасности Томаш Пояр, представляющий чешского премьера, уже посетил Пекин. На данный момент Петр Фиала не подтвердил информацию о предстоящем визите в Китай.
Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины
Жители Аргентины направляются к избирательным участкам для участия во втором туре выборов президента, ещё не определившись с выбором кандидата.
Больница в Египте подготовила 30 инкубаторов для младенцев из медцентра "Аш-Шифа" в Газе
Эгипетская больница в Эль-Арише подготовила 30 инкубаторов из медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа, который находится под осадой израильских вооруженных сил.
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп
Создатели фильма "Иван Васильевич меняет профессию" пропустили детали при съемках, связанные с аквариумом, расположенным в квартире изобретателя машины времени Шурика.
В МИД РФ заявили, что соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость русофобии
Соотечественники из России, находящиеся в Африке и на Ближнем Востоке, высказали свою противность недопустимой политике русофобии и попыткам разделения диаспоры.