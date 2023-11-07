Китай готов разрешить разногласия с Австралией

Пекин готов находить конструктивные решения для разрешения разногласий с Канберрой, заявил премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян, в ходе встречи с главой правительства Австралии Энтони Альбанезе в Пекине.
"Китай готов совместно с Австралией продолжать развивать диалог, основанный на взаимном уважении и понимании, и углублять политическое доверие, находя адекватные пути разрешения разногласий," — приводит слова Ли Цяна Центральное телевидение Китая.
Премьер Госсовета Китая подчеркнул, что у китайско-австралийского сотрудничества огромный потенциал. Он выразил готовность укрепить сотрудничество с Австралией как в "традиционных областях," таких как энергетика и горнодобывающая промышленность, так и в новых сферах, включая "зеленое развитие, цифровую экономику, технологические инновации и здравоохранение." Ли Цян призвал Канберру избегать политизации экономических и торговых вопросов.
Посещение Энтони Альбанезе Китаем стало первой поездкой главы австралийского правительства в КНР за последние шесть лет и еще одним шагом в направлении нормализации отношений между двумя странами.
Китай и Австралия заключили соглашение о свободной торговле в 2015 году, но впоследствии торгово-экономические отношения между Пекином и Канберрой начали ухудшаться из-за растущей политической напряженности. Австралия стала одной из первых стран, выразивших опасения относительно национальной безопасности из-за намерений китайских компаний Huawei и ZTE строить инфраструктуру 5G в стране. В 2018 году австралийское правительство запретило им развертывать сети 5G.
В ответ на требование Австралии провести международное расследование причин пандемии COVID-19, Китай в 2020 году увеличил пошлины на ячмень и вино из Австралии, а также ввел ограничения на импорт угля и других товаров из этой страны. Канберра обратилась с жалобой в Всемирную торговую организацию, однако позже отозвала ее, поскольку Китай отменил барьеры в отношении угля и снизил высокие тарифы на австралийский ячмень в текущем году. Споры о поставках вина были урегулированы в октябре 2022 года.
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