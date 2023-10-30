Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 93,2174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 98,3504
Продажи Huawei в КНР обогнали новый iPhone 15
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:03

Продажи Huawei в КНР обогнали новый iPhone 15

В Китае, новая линейка смартфонов Huawei приобретает популярность, и, согласно данным исследовательских компаний GfK и IDC, превзошла по продажам новые iPhone 15 от Apple. По информации GfK, продажи iPhone 15 сократились на шесть процентов всего за месяц после запуска, а в третьем квартале 2023 года упали еще на четыре процента. Вернувшееся на китайский рынок Huawei Technologies Co было названо ключевым событием этого времени.

По оценкам GfK, в месяц после выпуска смартфонов Huawei Mate 60 было продано около 1,5 миллиона устройств, что вдвое превысило показатели предыдущей модели годом ранее, несмотря на ограничения в поставках. По мнению ведущего аналитика по Китаю в GfK, Хайдена Хоу, линейка смартфонов Huawei Mate 60 будет продолжать демонстрировать высокие темпы продаж и в будущем, сообщает "Российская газета".

Ранее было объявлено, что Huawei Mate 60 и 60 Pro оснащены процессором Kirin, который является флагманским решением Huawei. Эти устройства были выпущены в октябре 2020 года и считаются важным моментом в развитии 5-нанометровых процессоров.

Мир

Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

В 2024 году бюджет Армении на оборону будет увеличен на 309 миллионов драмов (772 миллиона долларов США), как объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в армянском парламенте.

Читать полностью
Минобороны Вьетнама: успешное региональное сотрудничество АСЕАН и КНР

Минобороны Вьетнама: успешное региональное сотрудничество АСЕАН и КНР

﻿Альянс государств Юго-Восточной Азии и Китай успешно продвигает региональное сотрудничество.

Читать полностью

Общество

Сергей Меликов посоветовал участником шествия в Махачкале отправиться на СВО

Сергей Меликов посоветовал участником шествия в Махачкале отправиться на СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в район проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Читать полностью
Финляндские учёные использовали зомби для моделирования пандемии

Финляндские учёные использовали зомби для моделирования пандемии

Ученые из Финляндии применяют вымышленную, но образовательную модель для изучения распространения возбудителей заболеваний.

Читать полностью

Новости