Продажи Huawei в КНР обогнали новый iPhone 15

В Китае, новая линейка смартфонов Huawei приобретает популярность, и, согласно данным исследовательских компаний GfK и IDC, превзошла по продажам новые iPhone 15 от Apple. По информации GfK, продажи iPhone 15 сократились на шесть процентов всего за месяц после запуска, а в третьем квартале 2023 года упали еще на четыре процента. Вернувшееся на китайский рынок Huawei Technologies Co было названо ключевым событием этого времени.

По оценкам GfK, в месяц после выпуска смартфонов Huawei Mate 60 было продано около 1,5 миллиона устройств, что вдвое превысило показатели предыдущей модели годом ранее, несмотря на ограничения в поставках. По мнению ведущего аналитика по Китаю в GfK, Хайдена Хоу, линейка смартфонов Huawei Mate 60 будет продолжать демонстрировать высокие темпы продаж и в будущем, сообщает "Российская газета".

Ранее было объявлено, что Huawei Mate 60 и 60 Pro оснащены процессором Kirin, который является флагманским решением Huawei. Эти устройства были выпущены в октябре 2020 года и считаются важным моментом в развитии 5-нанометровых процессоров.