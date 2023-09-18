ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.

Эти данные указывают на менее значительное снижение товарооборота двух стран по сравнению с периодом январь — июль, где сокращение составило 23,6%. Из отчета ГТУ следует, что Китай экспортировал товары на сумму $1,67 миллиарда в Украину за восемь месяцев текущего года, что представляет собой снижение на 34% по сравнению с годом ранее. В то же время импорт в Китай сократился на 9%, приблизительно до $3,19 миллиарда. Положительный баланс торговли со стороны Украины увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $1,52 миллиарда.

Только за август Китай продал Украине товары на сумму $244,96 миллиона, что на 5,8% меньше, чем в июле. Оборот товаров в обратном направлении составил $182,95 миллиона, сократившись за месяц на 45,6%. Таким образом, общий объем товарооборота двух стран в августе составил $427,91 миллиона, что на 28,3% меньше, чем в июле.

Украина является ведущим поставщиком кукурузы в Китай, и она составляет около 54% от общей стоимости импорта Китая из этой страны. Другими основными товарами, традиционно импортируемыми из Украины в Китай, являются жмых и подсолнечное масло, которые составляют приблизительно 34% от общего объема. Среди других товаров в перечне фигурируют ячмень, ферроникель, говядина, соевые бобы, другая продукция питания, сырье и полуфабрикаты. Согласно данным таможни, в текущем году Китай не закупал пшеницу у Украины.

Основными статьями китайского экспорта в Украину являются товары широкого потребления, шины для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, литиевые батареи, транспортные средства, смартфоны, моторное оборудование и другие товары.

В 2021 году общий объем китайско-украинской торговли составил $19,30 миллиарда, что означало увеличение на примерно 30%. Однако в 2022 году этот показатель снизился на 60%, достигнув $7,65 миллиарда.