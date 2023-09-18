Го Синьнин: Китай и Россия еще больше укрепят связи своих силовых структур

Специалист по международной безопасности из аналитического института "Тайхэ" и профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин заявил, что Китай и Россия будут укреплять сотрудничество в области обеспечения безопасности в ответ на вызовы, стоящие перед ними на мировой арене.

Го Синьнин подчеркнул, что перед Китаем и Россией стоят различные вызовы в области безопасности, и они будут углублять сотрудничество по нескольким направлениям. Одним из ключевых элементов в обеспечении региональной безопасности может стать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Кроме того, Китай и Россия могут способствовать укреплению взаимодействия между ШОС и Организацией договора коллективной безопасности.

Эксперт также отметил перспективное направление в сотрудничестве - развитие военных технологий и двусторонней торговли в этой сфере. Он подчеркнул, что Китай и Россия могут взаимодополнять друг друга благодаря имеющимся взаимным преимуществам.

Кроме того, Го Синьнин подчеркнул, что обмениваться опытом и методами обучения военнослужащих, как в традиционных, так и в нетрадиционных способах ведения боя, также будет способствовать укреплению сотрудничества между Китаем и Россией и повышению эффективности развития их армий.

Эксперт напомнил, что и Китай, и Россия имеют глобальное влияние в обеспечении региональной безопасности и имеют много общих интересов и сфер ответственности. Китай и Россия проводят тесные консультации и совместные действия по обеспечению региональной безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, что способствует стабильности и миру в регионе.

Эксперт также подчеркнул, что совместное стратегическое сотрудничество Китая и России помогает им противостоять гегемонии, которая может противоречить интересам двух стран и их стремлению к созданию многополярного мира. Китай и Россия придерживаются трех основных принципов в своем межармейском сотрудничестве: отказ от выстраивания альянсов, конфронтации и действий, направленных против третьих стран. Это стратегическое партнерство способствует стабильности и миру в регионе и мировой системе.