Хуаньцю шибао: На востоке Китая обнаружена ДНК древнего человека возрастом 6000 лет

Группа археологов на востоке Китая обнаружила ДНК древнего человека, который жил шесть тысяч лет назад, согласно информации, опубликованной в газете "Хуаньцю шибао".
Китайские археологи обнаружили ДНК древних людей в двух гробницах, расположенных в городе Уси, восточной провинции Цзянсу. Эти захоронения принадлежат археологической культуре Мацзябан, которая формировалась в период среднего неолита в низовьях реки Янцзы. Исследователи утверждают, что возраст останков составляет около шести тысяч лет, и они, вероятно, принадлежат мужчинам.
Институт археологических наук Фуданьского университета предостерегает, что этот генетический материал представляет важное открытие, способствующее пониманию происхождения и миграции доисторических археологических культур в нижнем течении реки Янцзы.
Информация о древних жителях этой территории оставалась ограниченной до этого открытия. Благодаря генетическому материалу, найденному археологами, удалось установить, что первые люди в городе Уси появились как минимум шесть тысяч лет назад.
Археологические исследования начались в апреле 2022 года, и за это время было обнаружено более 100 следов древней жизнедеятельности, включая две гробницы, ставшие местами, где удалось сохранить человеческую ДНК.
Важно отметить, что в 2018 году группа ученых из Медицинской школы Гарварда уже проводила анализ ДНК древних людей, населявших территорию современной Юго-Восточной Азии. Этот генетический материал имел возраст от 1,7 до 4,1 тысячи лет.
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