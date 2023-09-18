Официальный представитель МИД Китая Мао Нин выразила решительное недовольство по поводу заявления главы МИД Германии, Анналены Бербок, в котором она назвала председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". На брифинге Мао Нин указала, что высказывания Бербок являются абсурдными и откровенной политической провокацией.

В своем интервью американскому телеканалу Fox News, Бербок также упомянула Си Цзиньпина, когда обсуждала возможное окончание конфликта на Украине, заявив, что победа России могла бы послужить "знаком таким диктаторам этого мира, как Си".

Мао Нин подчеркнула, что такие заявления наносят серьезный ущерб политическому престижу Китая и их следует рассматривать как политическую провокацию. Китай предпринял дипломатические шаги и представил серьезные представления Берлину в связи с этой ситуацией.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил, что цель операции заключается в защите людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Путин подчеркнул, что Россия была вынуждена предпринять эту меру из-за невозможности достичь соглашения с НАТО относительно безопасности в Европе и недобросовестных действий со стороны альянса.