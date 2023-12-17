Врач дал рекомендации по анализам для часто болеющих детей

Денис Банный, врач лаборатории "Гемотест," подчеркнул важность регулярных анализов для поддержания здоровья детей. Для детей без проблем со здоровьем достаточно обязательных медицинских проверок, включающих общий анализ мочи и крови. Однако для часто болеющих детей рекомендуется дополнительно сдавать анализы.
В случае частых болей в горле, тест на стрептококк может исключить бактериальное поражение. Проверка на уровень витаминов D и железа также важна, учитывая их роль в иммунитете. Денис Банный отметил, что важно избегать лишнего приема добавок без показаний. В случаях, когда причина болезней не ясна, рекомендуются анализы на аллергии и паразитарные инфекции, которые могут влиять на иммунитет без выраженных симптомов, сообщает Газета.Ру.
В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий
В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток.
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные
Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.
Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году
Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.
Ученые разработали добавку для продления жизни
Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.