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Врач дал рекомендации по анализам для часто болеющих детей
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  • Опубликована сегодня в 21:57

Врач дал рекомендации по анализам для часто болеющих детей

Денис Банный, врач лаборатории "Гемотест," подчеркнул важность регулярных анализов для поддержания здоровья детей. Для детей без проблем со здоровьем достаточно обязательных медицинских проверок, включающих общий анализ мочи и крови. Однако для часто болеющих детей рекомендуется дополнительно сдавать анализы.

В случае частых болей в горле, тест на стрептококк может исключить бактериальное поражение. Проверка на уровень витаминов D и железа также важна, учитывая их роль в иммунитете. Денис Банный отметил, что важно избегать лишнего приема добавок без показаний. В случаях, когда причина болезней не ясна, рекомендуются анализы на аллергии и паразитарные инфекции, которые могут влиять на иммунитет без выраженных симптомов, сообщает Газета.Ру.

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