ВОЗ призывает государства ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям, обосновывая это необходимостью защиты детей и некурящих. По данным ВОЗ, в 88 государствах не установлен минимальный возраст для покупки электронных сигарет, а в 74 странах отсутствуют регулирующие правила для этой продукции.
Организация подчеркивает растущие тревожные данные о неблагоприятных последствиях для здоровья, включая увеличение вероятности перехода молодых людей от электронных сигарет к обычным. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что электронные сигареты вызывают сильное привыкание, содержат токсичные вещества и представляют риск для здоровья, включая возможные последствия для развития мозга и обучения у молодежи, сообщает Национальная Служба Новостей.
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