Врач рекомендует оставлять дома детей с симптомами гриппа

Врач Лидия Ильенко, декан педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета, предостерегает родителей заболевших гриппом детей и предлагает несколько правил для их быстрого выздоровления. Она подчеркивает важность оставлять детей дома для предотвращения ухудшения их состояния.

Прививка также считается важным моментом, поскольку привитые дети реже подвержены тяжелым формам болезни. Врач советует начинать лечение как можно раньше, избегать самолечения и принятия антибиотиков без консультации врача.

Вместо этого рекомендуется обеспечить ребенка теплым питьем, приемом витаминов, соблюдением домашнего режима, сбалансированным питанием и согревающими процедурами. Эксперт подчеркивает важность обращения к врачу для правильного лечения, сообщает Газета.Ру.