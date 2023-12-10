В России впервые за три года совпали волны гриппа и ковида, увеличив риск для детей

Роспотребнадзор подчеркнул, что меры по борьбе с ковидом предотвратили распространение гриппа. Врач Владимир Болибок отмечает, что трудно утверждать, страдают ли люди от обеих инфекций одновременно, но такая возможность существует.

Он подчеркивает, что воздушно-капельный путь передачи обоих вирусов схож, что увеличивает риск в общественных местах. Группу риска составляют дети 3-4 лет, люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Врач рекомендует ношение масок, избегание скоплений, вентиляцию помещений, использование личной посуды и дезинфекцию воздуха в помещении.