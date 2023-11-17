Проведение времени перед экраном оказывает заметное и долгосрочное воздействие на функции мозга у детей

Проведение времени перед экраном, будь то просмотр телевизора или компьютерные игры, оказывает заметное и долгосрочное воздействие на функции мозга у детей, согласно обзору результатов исследований в области нейровизуализации, охватывающего 23 года, сообщает Involta.
Этот обзор фактических данных представляет собой анализ 33 исследований, в которых использовались методы нейровизуализации для измерения воздействия цифровых технологий на мозг детей в возрасте до 12 лет. Всего в исследованиях участвовало более 30 000 участников.
Исследование выявило, что время, проведенное перед экраном, вызывает изменения в префронтальной коре головного мозга. Эта область отвечает за исполнительные функции, такие как рабочая память и способность к планированию или гибкой реакции на ситуации. Кроме того, экранное время воздействует на теменную долю, ответственную за восприятие прикосновений, давления, тепла, холода и боли; височную долю, важную для памяти, слуха и речи; а также на затылочную долю, которая помогает интерпретировать визуальную информацию.
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