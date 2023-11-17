Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
Проведение времени перед экраном оказывает заметное и долгосрочное воздействие на функции мозга у детей
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:06

Проведение времени перед экраном оказывает заметное и долгосрочное воздействие на функции мозга у детей

Проведение времени перед экраном, будь то просмотр телевизора или компьютерные игры, оказывает заметное и долгосрочное воздействие на функции мозга у детей, согласно обзору результатов исследований в области нейровизуализации, охватывающего 23 года, сообщает Involta.

Этот обзор фактических данных представляет собой анализ 33 исследований, в которых использовались методы нейровизуализации для измерения воздействия цифровых технологий на мозг детей в возрасте до 12 лет. Всего в исследованиях участвовало более 30 000 участников.

Исследование выявило, что время, проведенное перед экраном, вызывает изменения в префронтальной коре головного мозга. Эта область отвечает за исполнительные функции, такие как рабочая память и способность к планированию или гибкой реакции на ситуации. Кроме того, экранное время воздействует на теменную долю, ответственную за восприятие прикосновений, давления, тепла, холода и боли; височную долю, важную для памяти, слуха и речи; а также на затылочную долю, которая помогает интерпретировать визуальную информацию.

Мир

Италия стала первой страной в ЕС, где было принято решение о запрете производства искусственного мяса

Италия стала первой страной в ЕС, где было принято решение о запрете производства искусственного мяса

Италия стала первой страной в составе Европейского союза (ЕС), где было принято решение о запрете производства и реализации искусственного мяса, получаемого из стволовых клеток и представляемого в виде продукции фермерских хозяйств.

Читать полностью
В бета-версии мессенджера WhatsApp появилась опция запуска чат-бота, использующего искусственный интеллект

В бета-версии мессенджера WhatsApp появилась опция запуска чат-бота, использующего искусственный интеллект

Изменения обнаружены в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.24.26. Теперь в разделе «Чаты» над кнопкой создания нового диалога появился ярлык, предназначенный для инициации чатов с искусственным интеллектом.

Читать полностью

Общество

Уехавшая в Израиль интервьюер Ирина Шихман* продала последнее имущество в России

Уехавшая в Израиль интервьюер Ирина Шихман* продала последнее имущество в России

Переехавшая в Израиль интервьюер Ирина Шихман* распродала все свои владения в России.

Читать полностью
Были названы овощи, которые лучше употреблять в приготовленном виде

Были названы овощи, которые лучше употреблять в приготовленном виде

Диетолог Лора Браун из Университета Тиссайда в Британии выделяет морковь, болгарский перец, спаржу и помидоры как овощи, которые в приготовленном виде оказывают больше пользы для организма, чем в сыром виде, сообщает Газета.Ру.

Читать полностью

Новости