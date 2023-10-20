Росстат рассчитал, что рождаемость в РФ будет снижаться до 2027 года

С 2023 по 2027 годы ожидается снижение рождаемости в России, но с 2028 года начнется её постепенное увеличение. Согласно демографическому прогнозу Росстата до 2046 года, который учитывает результаты Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре - ноябре 2021 года, число новорожденных на тысячу человек увеличится с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году.

Конкретные прогнозные данные указывают, что рождаемость будет снижаться с 2023 по 2027 годы, с наибольшим количеством новорожденных в 2023 году (1 миллион 244,5 тысячи младенцев) и минимальным показателем в 2027 году (1 миллион 140,4 тысячи младенцев). Однако начиная с 2028 года, ожидается постепенное увеличение рождаемости, и в 2045 году прогнозируется рождение 1 миллиона 426,2 тысячи младенцев, сообщает ТАСС.

Итак, можно заключить, что число новорожденных на тысячу человек возрастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году. Согласно данным прогноза, с 2023 года суммарный коэффициент рождаемости также увеличится на 0,292 и достигнет 1,663 к 2045 году, что представляет собой среднее число детей на одну женщину.