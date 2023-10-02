В Подмосковье школьный автобус с детьми попал в ДТП

В подмосковном Щелкове школьный автобус, перевозивший детей, съехал в кювет и опрокинулся на бок. По информации их источника, произошел инцидент, в результате которого автобус опрокинулся, находясь в кювете под Щелковом, сообщает ТАСС.
На место происшествия прибыли медики скорой помощи, однако пострадавших не выявили. Сотрудники ГИБДД находятся на месте и выясняют обстоятельства происшедшего.
ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов
Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.
Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев
США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.
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Власти Москвы планируют выставить на аукцион шесть крупных коммерческих помещений.
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Swed house, специализирующаяся на аналогичных продуктах как у IKEA, намерена увеличить количество своих магазинов.