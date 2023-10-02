В Подмосковье школьный автобус с детьми попал в ДТП

В подмосковном Щелкове школьный автобус, перевозивший детей, съехал в кювет и опрокинулся на бок. По информации их источника, произошел инцидент, в результате которого автобус опрокинулся, находясь в кювете под Щелковом, сообщает ТАСС.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, однако пострадавших не выявили. Сотрудники ГИБДД находятся на месте и выясняют обстоятельства происшедшего.