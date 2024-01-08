Каникулы в школах Горно-Алтайска продлили из-за ОРВИ и коклюша

Власти Горно-Алтайска приняли решение продлить новогодние каникулы в восьми школах региона до 10 января, а в еще двух школах — до 15 января. Эти меры были введены с целью снижения распространения коклюша и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), как сообщили представители пресс-службы администрации города.

"Продление периода каникул осуществлено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Республике Алтай и управления образования города Горно-Алтайска, направленными на снижение заболеваемости коклюшем и ОРВИ", — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что в восьми школах города каникулы продлены до 10 января, а в двух других — до 15 января.

Согласно последним данным регионального Роспотребнадзора, с 29 декабря по 3 января в Республике Алтай было зарегистрировано 518 обращений граждан в медицинские учреждения по поводу ОРВИ, что является снижением на 37,1% по сравнению с предыдущей неделей (874 обращения). Из них 231 случай относится к заболеваниям детей, в то время как на предыдущей неделе было зафиксировано 568 случаев. Несмотря на общий спад заболеваемости в регионе, доля заболевших в столице республики продолжает увеличиваться — по данным на 3 января она составила 54,8%, в то время как неделей ранее этот показатель был 48,8%, сообщает ТАСС.