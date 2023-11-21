В Химках реконструкцию детсада №9 завершат в конце 2024 года

Завершение работ по реконструкции Детского сада №9 в городском округе Химки, Московская область, планируется до конца следующего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Мощность здания увеличится более чем в два раза благодаря проведенным работам.

Ранее дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте было предназначено для 150 детей. Однако после полной реконструкции его мощность увеличится вдвое, предоставляя комфортные условия для занятий 320 детей в возрасте от полутора до семи лет. Глава округа, Дмитрий Волошин, выразил важность проекта, подчеркивая, что это содействует сокращению очередей в детские сады в Новых Химках, сообщает ТАСС.

Администрация отметила, что здание по сути строится с нуля. Старый корпус дошкольного учреждения был демонтажирован, затем выполнены работы по заливке фундамента, возведению стен, перекрытию подвала и гидроизоляции. В настоящее время строительство первого этажа находится в процессе. Площадь детского сада после реконструкции увеличится вдвое, достигнув почти 5 тыс. кв. м. Согласно проекту, в детском саду будут созданы спальни и игровые зоны для 13 групп детей различных возрастов, а также физкультурные и музыкальные залы, дополнительные кабинеты для занятий с детьми и медицинский пункт. На прилегающей территории также будут обустроены детские и спортивные площадки. Планируется завершить работы к концу 2024 года.

Эта реконструкция осуществляется в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Начало работ было отмечено в начале текущего года, и для предотвращения прерывания учебного процесса дети временно были перераспределены в другие дошкольные учреждения.