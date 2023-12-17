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Диетолог Чехонина рекомендует включать куриные сердечки в рацион для улучшения здоровья в зимний период
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  • Опубликована сегодня в 21:54

Диетолог Чехонина рекомендует включать куриные сердечки в рацион для улучшения здоровья в зимний период

Диетолог Юлия Чехонина выявила положительные свойства куриных сердец для поддержания здоровья, особенно в зимний период. Этот продукт богат витамином B12, необходимым для формирования эритроцитов и укрепления костей, что помогает предотвратить сонливость и слабость, связанные с недостатком кислорода зимой.

Однако Чехонина предупреждает об осторожности в потреблении куриных сердец, особенно при наличии определенных заболеваний. Например, избыточное употребление может быть вредным при почечнокаменной болезни и атеросклерозе из-за высокого содержания жиров. Людям с подагрой рекомендуется быть осторожными из-за веществ, которые могут повысить уровень мочевой кислоты, сообщает МедиаПоток.

Тем не менее, для лиц без противопоказаний добавление куриных сердец в рацион является отличным способом улучшить общее состояние здоровья и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

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