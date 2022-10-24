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Ремонт
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  • Опубликована сегодня в 16:28

Ремонт "Чернышевской" может затянуться на полтора месяца – СМИ

25 октября станцию метро "Чернышевская" закроют на реконструкцию. Она должна будет продлиться полтора года, после чего двери вестибюля откроются для пассажиров весной 2024 года. Как пишут СМИ, основные работы будут связаны с заменой трех имеющихся эскалаторов на четыре новых.

Однако сроки открытия станции могут быть перенесены из-за того, что у Смольного и губернатора Александра Беглова до сих пор нет на руках разрешительной документации на проведение работ. Об этом сообщают источники в транспортном блоке. Следовательно, сроки открытия станции могут сдвинуться на лето 2024 года. Прокомментировать ситуацию должен "Метрострой Северной столицы", куда направлен соответствующий запрос.

Ранее жители Центрального района города выразили опасения в связи с закрытием станции метро "Чернышевская". Они уверены, что столь долгая реконструкция неизбежно приведет к транспортному коллапсу в городе на Неве, хотя ситуация в Северной столице после перехода на НМТО и так стала непростой.

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