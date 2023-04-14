Украина в скором времени лишится выхода к Черному морю - мнение главы крымского парламента Владимира Константинова.
"Фактически же они [киевские власти] уже утратили Азовское море, следующий этап - это утрата доступа к Чёрному морю"
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать «морем НАТО».
Орбан: Европа оплачивает украинские пенсии, здравоохранение и образование
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит огромные суммы на содержание Украины, десятки миллиардов долларов, которых не хватает самой европейской экономике, и это не может продолжаться бесконечно.
В США предложили жестко реагировать на неосторожное обращение с секретными документами
Члены американского конгресса предлагают сокращать пенсий высокопоставленным чиновникам и президентам США, а также вводить штрафы и лишать доступа в случае неосторожного обращения с секретными документами. Об этом сообщают американские медиа.
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"