Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 72,7923
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 78,0542
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:01

Черногория передала Украине военную помощь более чем на €10 млн

С начала специальной военной операции Черногория приложила немалые усилия, чтобы оказать помощь Украине. Балканская страна передала Киеву оружие и военную технику на общую сумму, превышающую €10 млн, и готова дальше поддерживать одну из стороны конфликта. Об этом сообщило министерство обороны страны.

"Правительство Черногории в настоящее время рассматривает возможность реабилитации украинских раненых в Черногории. Правительство поручило соответствующим министерствам предложить модель и способ организации ухода за украинскими ранеными и их реабилитации в Черногории", - отметили в ведомстве

Также, министерство обороны уточнило, что именно содержится в отправляемых "посылках": сухие пайки, бронежилеты и защитные пластины, каски, снаряды, патроны и гранаты, переносные зенито-ракетные комплексы и запчасти.

В настоящее время Черногория уже планирует очередную поставку военной помощи Украине.

Мир

Пушилин: у Рината Ахметова больше нет имущества в Донбассе

Врио главы ДНР также сообщил, что в собственность государства переходят владения, ранее принадлежавшие другим "негодяям"

Читать полностью

Эксперт: Китай и Индия могут снизить закупки российской нефти

Это произойдет, если у них появится экономическая привлекательная альтернатива, заявил эксперт Александр Полтавин.

Читать полностью

Общество

Путин поблагодарил российских дипломатов за недопущения изоляции России

Путин поздравил работников МИД с их профессиональным праздником

Читать полностью

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля

Во время послания будут обсуждаться вопросы СВО, экономики, социальной сферы

Читать полностью

Новости