С начала специальной военной операции Черногория приложила немалые усилия, чтобы оказать помощь Украине. Балканская страна передала Киеву оружие и военную технику на общую сумму, превышающую €10 млн, и готова дальше поддерживать одну из стороны конфликта. Об этом сообщило министерство обороны страны.
"Правительство Черногории в настоящее время рассматривает возможность реабилитации украинских раненых в Черногории. Правительство поручило соответствующим министерствам предложить модель и способ организации ухода за украинскими ранеными и их реабилитации в Черногории", - отметили в ведомстве
Также, министерство обороны уточнило, что именно содержится в отправляемых "посылках": сухие пайки, бронежилеты и защитные пластины, каски, снаряды, патроны и гранаты, переносные зенито-ракетные комплексы и запчасти.
В настоящее время Черногория уже планирует очередную поставку военной помощи Украине.
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