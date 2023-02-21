Региональный чемпионат профессиональных компетенций на Камчатке "Абилимпикс" в 2023 году представит три новых направления: в дальнейшем участники смогут показать свои знания в администрировании базы данных, туристическом деле и изобразительном искусстве. По словам руководителя краевого центра развития Андрея Волкова, профессиональные состязания в целом будут проходить по 16 компетенциям.
Участниками чемпионата также станут люди с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ). Они проявят себя в таких актуальных направлениях Камчатки, как "Социальная работа", "Резьба по дереву", "Швея", "Оленевод" и другие.
Чемпионат пройдет весной 2023 года по нацпроекту "Образование". В настоящий момент формируется список участников.
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