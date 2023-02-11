Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 72,7923
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 78,0542
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:24

Корейская фигуристка Ли Хэ Ин выиграла чемпионат четырёх континентов

Золотую медаль на турнире четырёх континентов в Колорадо-Спрингс (США) забрала корейская фигуристка Ли Хэ Ин. Итог двух откатанных программ в сумме составил 210,84 балла.

Вторую позицию заняла её соотечественница Ким Йе Лим (209,29 балла). Замкнула тройку призёров представительница Японии Монэ Чиба (204,98).

Чемпионат четырёх континентов проходит с 9 по 12 февраля.

Мир

Таджикистан отменил коронавирусные ограничения на пограничных переходах

Такое решение было принято республиканским штабом в связи с высоким уровнем вакцинации среди населения целевых групп страны, а также нормализацией ситуации в государствах региона и мира

Читать полностью

Президент Чада принял приглашение Путина на саммит в Петербурге

По словам посла России в Нджамене Владимира Соколенко, проведение встречи "Россия-Африка" будет способствовать активному сотрудничеству с РФ

Читать полностью

Общество

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена вн﻿утренняя идеология ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей

Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко

Читать полностью

Новости