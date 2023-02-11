Золотую медаль на турнире четырёх континентов в Колорадо-Спрингс (США) забрала корейская фигуристка Ли Хэ Ин. Итог двух откатанных программ в сумме составил 210,84 балла.
Вторую позицию заняла её соотечественница Ким Йе Лим (209,29 балла). Замкнула тройку призёров представительница Японии Монэ Чиба (204,98).
Чемпионат четырёх континентов проходит с 9 по 12 февраля.
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