Средний чек на покупку продуктов в российских несетевых магазинах с января 2022 года по январь 2023 года вырос на 20%, в основном за счет подорожавших помидоров и мяса.
"Аналитики системы, проанализировав данные 30 тысяч торговых точек по всей территории РФ и сравнив продажи за январь 2022 года и январь 2023 года, определили, что средний чек вырос на 20% и составляет 600 рублей", — говорится в исследовании "Контур. Маркет".
Драйверами роста выступила цена на мясо, которая прибавила 15%, цена на сахар прибавила 11%, а на помидоры — составила 20% роста. В целом россияне стали покупать меньше продуктов, но более высокой цене.
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