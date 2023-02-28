Средний чек на покупку продуктов в российских несетевых магазинах с января 2022 года по январь 2023 года вырос на 20%, в основном за счет подорожавших помидоров и мяса.

"Аналитики системы, проанализировав данные 30 тысяч торговых точек по всей территории РФ и сравнив продажи за январь 2022 года и январь 2023 года, определили, что средний чек вырос на 20% и составляет 600 рублей", — говорится в исследовании "Контур. Маркет".

Драйверами роста выступила цена на мясо, которая прибавила 15%, цена на сахар прибавила 11%, а на помидоры — составила 20% роста. В целом россияне стали покупать меньше продуктов, но более высокой цене.