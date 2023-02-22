За весь период проведения СВО на Украине Чехия передала Киеву военную помощь на общую сумму 455 млн долларов, еще 1,3 млрд долларов было отправлено на реализацию боевых вооружений. Об этом сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на чешского премьера Петра Фиалу.

"В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур Фиала назвал 89 танков, а также 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. По словам премьера, примерно треть этих поставок приходится на армейские склады"

Политик Чехии также отметил, что республика одной из первых начала поставку вооружений на территорию Украины: спустя 14 дней после начала СВО.