Правительство Чехии хотело бы получить от Швейцарии танки Leopard 2 "в качестве награды за их помощь Украине", сообщил директор департамента связей с общественностью чешского Минобороны Давид Яреш, добавив, что между двумя странами не происходили переговоры по этому вопросу.

Ранее новый президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия должна изменить свою позицию и представить рамки мирного предложения по конфликту на Украине.