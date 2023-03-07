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  • Опубликована сегодня в 13:03

Яреш: Чехия не против получить в дар танки Leopard 2 от Швейцарии

Правительство Чехии хотело бы получить от Швейцарии танки Leopard 2 "в качестве награды за их помощь Украине", сообщил директор департамента связей с общественностью чешского Минобороны Давид Яреш, добавив, что между двумя странами не происходили переговоры по этому вопросу.

Ранее новый президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия должна изменить свою позицию и представить рамки мирного предложения по конфликту на Украине.

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