Правительство Чехии хотело бы получить от Швейцарии танки Leopard 2 "в качестве награды за их помощь Украине", сообщил директор департамента связей с общественностью чешского Минобороны Давид Яреш, добавив, что между двумя странами не происходили переговоры по этому вопросу.
Ранее новый президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия должна изменить свою позицию и представить рамки мирного предложения по конфликту на Украине.
ВС РФ освободили пять сёл на Донецком и Купянском направлениях
Список пополнили такие территории, как Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
Шольц: Германия будет использовать СПГ-терминалы для импорта водорода
Канцлер также сообщил о независимости ФРГ от поставок росийских природных ресурсов
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать