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  • Опубликована сегодня в 15:36

Ракушан: Чехия подтверждает запрет на прилет россиян в Прагу

Первый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан заявил, что недавний запрет на въезд в страны Европейского Союза (ЕС) для автомобилей с российскими номерными знаками имеет схожие мотивы с запретом на прилет россиян в Прагу, который был введен на второй день после начала военного конфликта на Украине. Это объясняется тем, что Чехия не имеет сухопутной границы с Россией.

Ракушан подчеркнул, что страны, находящиеся на внешней границе Шенгенской зоны ЕС, присоединяются к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, согласно принятым европейским санкциям. В данном случае, Чехия действует в соответствии с этими санкциями и приостановила выдачу виз гражданам Российской Федерации.

Следует отметить, что при наземном въезде в Чехию у граждан России не будут отбираться автомобили и личные вещи, так как Чехия является частью ЕС и Еврозоны, и ожидается, что в других странах уже были предприняты меры для соответствия ввоза правилам ЕС. Однако автомобили и личные вещи граждан России могут быть подвергнуты обычному выборочному таможенному досмотру при въезде в Чехию.

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