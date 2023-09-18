Ракушан: Чехия подтверждает запрет на прилет россиян в Прагу

Первый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан заявил, что недавний запрет на въезд в страны Европейского Союза (ЕС) для автомобилей с российскими номерными знаками имеет схожие мотивы с запретом на прилет россиян в Прагу, который был введен на второй день после начала военного конфликта на Украине. Это объясняется тем, что Чехия не имеет сухопутной границы с Россией.
Ракушан подчеркнул, что страны, находящиеся на внешней границе Шенгенской зоны ЕС, присоединяются к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, согласно принятым европейским санкциям. В данном случае, Чехия действует в соответствии с этими санкциями и приостановила выдачу виз гражданам Российской Федерации.
Следует отметить, что при наземном въезде в Чехию у граждан России не будут отбираться автомобили и личные вещи, так как Чехия является частью ЕС и Еврозоны, и ожидается, что в других странах уже были предприняты меры для соответствия ввоза правилам ЕС. Однако автомобили и личные вещи граждан России могут быть подвергнуты обычному выборочному таможенному досмотру при въезде в Чехию.
Коэн раскритиковал проведение акций протеста против властей Израиля за границей
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал организаторов акций протеста против израильского правительства, проводимых за пределами страны.
Го Синьнин: Китай и Россия еще больше укрепят связи своих силовых структур
Специалист по международной безопасности из аналитического института "Тайхэ" и профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин заявил, что Китай и Россия будут укреплять сотрудничество в области обеспечения безопасности в ответ на вызовы, стоящие перед ними на мировой арене.
Хуаньцю шибао: На востоке Китая обнаружена ДНК древнего человека возрастом 6000 лет
Группа археологов на востоке Китая обнаружила ДНК древнего человека, который жил шесть тысяч лет назад, согласно информации, опубликованной в газете "Хуаньцю шибао".
Мантуров: Lada Vesta будет собираться в Узбекистане
В ближайшее время Москва и Ташкент могут приступить к оценке проекта по организации сборки автомобиля нового поколения Lada Vesta в Узбекистане, объявил вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания совместной комиссии на уровне правительств двух стран.