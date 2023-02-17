Кабинет министров России поддержал предложение Министерства иностранных дел России о денонсации соглашения об учреждении генерального консульства Чехии в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", — заявляется в документе.
Напомним, в марте 2022 года власти Чехии приняли решение о временном прекращении работы генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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