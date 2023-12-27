Мизулина: блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции

Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой, организованную в форме выездной проверки, как сообщил источник 27 декабря. Проверка охватывает период с 2020 по 2023 год, и весной 2023 года у налоговой возникли вопросы к блогеру, связанные с неуплатой задолженности.

Основной задачей налоговиков является установление правильности исчисления и своевременной уплаты налогов Анастасией Ивлеевой. Предыдущая задолженность блогера осталась неоплаченной, несмотря на предыдущие требования налоговой службы.

Напомним, что интерес к финансовой деятельности Ивлеевой усилился после организации ею скандальной вечеринки в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. После мероприятия, на котором гости являлись звездами шоу-бизнеса и следовали дресс-коду "almost naked" (почти голое тело), Ивлеева привлекла внимание полиции. Несмотря на приход силовиков, задержаний в этот момент не произошло.