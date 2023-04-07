От главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу стало известно, что он обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "зернововй коридор, стамбульское зерновое соглашение".

Турецкий политик также отметил важность данного соглашения.

Напомним, что в текущий момент глава МИД России Сергей Лавров находится в Турции, где проходят его переговоры с министром иностранных дел государства Мевлютом Чавушоглу. В планах визита - обсудить двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.