От главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу стало известно, что он обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "зернововй коридор, стамбульское зерновое соглашение".
Турецкий политик также отметил важность данного соглашения.
Напомним, что в текущий момент глава МИД России Сергей Лавров находится в Турции, где проходят его переговоры с министром иностранных дел государства Мевлютом Чавушоглу. В планах визита - обсудить двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.
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