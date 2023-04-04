Чат-бот, помогающий в вопросах военной службы по контракту, официально заработал на территории Москвы. Такая информация размещена на официальном портале мэра и правительства города.
"Виртуальный помощник... в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей"
Если горожане не изъявили желания пользоваться ботом, они могут позвонить по телефону горячей линии "117".
Также, на портале mos.ru действует спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей.
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