Издание Bloomberg проанализировало спрос в последнее время на известные марки швейцарских часов. Люксовые бренды терпят убытки, считают авторы публикации. Причиной указывают более осторожное отношение к тратам у покупателей.

Во времена пандемии, когда покупатели были вынуждены находиться на самоизоляции, интерес к люксовым швейцарским брендам вырос максимально. Только в 2022 году оборот достиг до 28,5 млрд долларов. Однако сейчас из-за мировой ситуации такой высокий спрос подходит к концу.

- Ситуация, которую мы наблюдали в 2021 и 2022 годах, выходила за рамки нормы, - говорит директор компании Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамиас. - Я думаю, что мы никогда больше этого не увидим.

Издание отмечает, что на данный момент эта компания выпускает часы стоимостью около 57 тыс долларов.