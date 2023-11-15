УЕФА официально представила мяч, который будет использоваться на Чемпионате Европы 2024 года под названием "Любовь к футболу". Специальное мероприятие посвященное представлению мяча прошло перед Олимпийским стадионом в Берлине, сообщает РИА Новости Спорт.
Мяч выполнен в белом цвете с узорами крыльев в виде треугольников, раскрашенных в черный, желтый, красный и зеленый цвета. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах. Отличительной особенностью нового мяча является его экологическая чистота — он изготовлен из биологически основанных материалов, таких как кукурузное волокно, сахарный тростник, древесная масса и каучук. Этот мяч также будет использовать технологию отслеживания передвижений, способствуя принятию судейских решений с использованием VAR, что является инновацией для чемпионатов Европы.
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