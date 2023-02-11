Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение от российского коллеги Владимира Путина принять участие в саммите «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге, заявил посол России в Нджамене Владимир Соколенко.
«Итно с благодарностью принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие во втором саммите «Россия - Африка», который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле сего года»
По словам дипломата, проведение такого мероприятия будет способствовать активному сотрудничеству с РФ.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова противодействовать попыткам западных стран вновь внедрять колониальные методы в Африке.
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