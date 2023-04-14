В России продолжают расти цены на бытовую технику

Цены на крупную бытовую технику в Российской Федерации повышаются в среднем на 8-10% из-за ослабления рубля, сообщают дистрибьюторы и ритейлеры.
По имеющейся информации, подорожание затрагивает как товары, ввозимые через параллельный импорт, так и официальные поставки, например из Китая.
Участники рынка отмечают, что в некоторых категориях, таких как продажи популярных моделей телевизоров - Samsung и LG - на повышение цен также влияет дефицит товара.
Эксперты добавляют, что способность крупных компаний создавать достаточные запасы на складах помогает сдерживать рост цен.
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Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
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