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  • Опубликована сегодня в 12:05

В России продолжают расти цены на бытовую технику

Цены на крупную бытовую технику в Российской Федерации повышаются в среднем на 8-10% из-за ослабления рубля, сообщают дистрибьюторы и ритейлеры.

По имеющейся информации, подорожание затрагивает как товары, ввозимые через параллельный импорт, так и официальные поставки, например из Китая.

Участники рынка отмечают, что в некоторых категориях, таких как продажи популярных моделей телевизоров - Samsung и LG - на повышение цен также влияет дефицит товара.

Эксперты добавляют, что способность крупных компаний создавать достаточные запасы на складах помогает сдерживать рост цен.

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