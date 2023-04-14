В России продолжают расти цены на бытовую технику

Цены на крупную бытовую технику в Российской Федерации повышаются в среднем на 8-10% из-за ослабления рубля, сообщают дистрибьюторы и ритейлеры.

По имеющейся информации, подорожание затрагивает как товары, ввозимые через параллельный импорт, так и официальные поставки, например из Китая.

Участники рынка отмечают, что в некоторых категориях, таких как продажи популярных моделей телевизоров - Samsung и LG - на повышение цен также влияет дефицит товара.

Эксперты добавляют, что способность крупных компаний создавать достаточные запасы на складах помогает сдерживать рост цен.