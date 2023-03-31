Центробанк РФ продлил до 30 сентября ограничения на перевод валюты за рубеж. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение полугода перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн. При этом сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс.
В России ограничения на перевод денежных средств за рубеж ввели из-за рисков возникновения угрозы для финансовой системы страны сразу после начала СВО. По словам экспертов, правительство быстро отреагировало на вывод крупных денежных сумм для того, чтобы сохранить стабильность национальной валюты и укрепить экономику.
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