Союз осетроводов: в России массово продают нелегальную черную икру из Китая

На данный момент 40% российского рынка осетровой икры заполнено импортным фальсификатом, который представляет собой дешевую китайскую черную икру, продаваемую под видом российской. Согласно законодательству, такие товары признаются фальсификатами и должны быть изъяты из оборота и уничтожены. Информацию об этом предоставил Союз осетроводов, как сообщают "Известия".

В 2022 году в Россию официально было ввезено 18,5 тысяч тонн икры из Китая, но этот объем был перемаркирован и продан как российская икра. Кроме того, в страну поступает контрабандная икра из КНР, объем которой превышает легальный в 1,5-2 раза. Цены на нелегальную китайскую икру значительно ниже, чем на легальную продукцию — до 100 долларов против 200 долларов за легальную.

Осетровая икра из Китая может не только вводить потребителей в заблуждение, но и представлять опасность для здоровья. Китайские осетры часто выращивают в неблагоприятных экологических условиях, что может отразиться на качестве продукции. Президент Союза осетроводов, Александр Новиков, подчеркнул, что в китайских кормах часто присутствуют ГМО-компоненты, в то время как российская икра производится из высококачественных ингредиентов без ГМО.