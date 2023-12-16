Исследователи сообщили, какие породы кошек любят "собачьи" игры

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, выявило, что некоторые кошки, особенно сиамские, предпочитают играть с хозяевами, принося им игрушки, аналогичные собачьим. Опрос, в который вошли 924 человека, владевших 1154 кошками, показал, что 55% кошек приносили брошенные предметы до пяти раз за игру.
Они также определяли, когда начинать и заканчивать игру, предпочитая спальни и лестницы для апорта. 94% владельцев отметили, что их кошки начали приносить предметы без специального обучения, особенно в первый год жизни. Сиамские кошки оказались лидерами, превзойдя бенгальских и рэгдоллов. Результаты подчеркивают индивидуальные особенности поведения кошек и их контроль над правилами игры с хозяевами, сообщает Газета.Ру.
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