Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, выявив связь между окрасом кошек и их характером. Результаты показали, что рыжие коты и кошки обладают особенно дружелюбным характером, при этом данный окрас чаще встречается среди котов.
Белые коты выделяются спокойствием и низкой активностью, но иногда подвержены отстраненности от человека. Двухцветные кошки и коты также оказались дружелюбными, в то время как трехцветные проявляют менее выраженную дружелюбность. Нетерпеливость характерна для черепахового окраса.
Однако зоологи подчеркивают, что каждое животное уникально, а его характер зависит от генетики и воспитания. Таким образом, окрас может давать лишь общее представление, но индивидуальные особенности играют ключевую роль в определении характера кошек, сообщает МедиаПоток.
МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане
Министерство иностранных дел Пакистана созвало временного представителя по делам Афганистана в связи с террористической атакой в провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Дарабан.
Контроль над южной границей США важнее помощи Киеву, заявили в Палате представителей
В вопросе обеспечения контроля над южной границей Соединенных Штатов американским законодателям от Республиканской партии придает большее значение, чем оказание помощи Украине, в текущих дебатах в Вашингтоне о срочных бюджетных расходах на внешнеполитические цели.
Минтранс: подключить общественный транспорт к системе "ЭРА-ГЛОНАСС"
Все транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным органам, будут интегрированы в систему "ЭРА-ГЛОНАСС".
Врач Шарапова объяснила, почему мужчины живут меньше женщин
Врач Шарапова объяснила, что мужчины живут меньше женщин из-за скопления висцерального жира в области внутренних органов. В отличие от женщин, у которых жир накапливается под кожей благодаря высокому уровню эстрогена, у мужчин он скапливается вокруг органов, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.