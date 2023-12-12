Американские ученые выявили связь между окрасом кошек и их характером

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, выявив связь между окрасом кошек и их характером. Результаты показали, что рыжие коты и кошки обладают особенно дружелюбным характером, при этом данный окрас чаще встречается среди котов.

Белые коты выделяются спокойствием и низкой активностью, но иногда подвержены отстраненности от человека. Двухцветные кошки и коты также оказались дружелюбными, в то время как трехцветные проявляют менее выраженную дружелюбность. Нетерпеливость характерна для черепахового окраса.

Однако зоологи подчеркивают, что каждое животное уникально, а его характер зависит от генетики и воспитания. Таким образом, окрас может давать лишь общее представление, но индивидуальные особенности играют ключевую роль в определении характера кошек, сообщает МедиаПоток.