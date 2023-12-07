Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев

Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.
Исследования, проведенные в 11 странах, подтвердили, что этот болезнетворный микроорганизм может передаваться человеку через укус. Хозяева больных кошек, таким образом, подвергаются риску развития серьезных психических расстройств, связанных с изменениями личности. Важно отметить, что индивидуальные особенности человеческого организма и предрасположенность к заболеваниям также могут играть роль в этом процессе, сообщает МедиаПоток.
Ученые из США выяснили, что ChatGPT может предоставлять неверную медицинскую информацию
Исследование, проведенное учеными из Университета Лонг-Айленда (США) и опубликованное на официальном веб-сайте университета, выявило потенциальные недочеты в общедоступной версии чат-бота ChatGPT при предоставлении точной медицинской информации.
Индонезия намерена привлечь 14 миллионов туристов в 2024 году
По планам Индонезии на 2024 год, страна намерена привлечь 14 миллионов туристов. В текущем году, по словам министра туризма и творческой экономики Индонезии, Сандиаги Уно, количество иностранных туристических визитов уже достигло около 11 миллионов, превысив установленный целевой показатель в 8,5 миллионов.
Ученые выяснили, что чрезмерная физическая активность может наносить вред организму
Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии выявили, что чрезмерная физическая активность может ускорить биологическое старение организма. Результаты исследования, проведенного на 11 тысячах парах близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, были опубликованы на платформе medRxiv.
Ученые нашли новый возможный способ лечения сахарного диабета 2 типа
Исследование, проведенное австралийскими специалистами из Института медицинских исследований Сент-Винсента, выявило, что препарат, используемый для лечения артрита, может быть эффективен при лечении сахарного диабета.