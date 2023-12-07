Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев

Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.

Исследования, проведенные в 11 странах, подтвердили, что этот болезнетворный микроорганизм может передаваться человеку через укус. Хозяева больных кошек, таким образом, подвергаются риску развития серьезных психических расстройств, связанных с изменениями личности. Важно отметить, что индивидуальные особенности человеческого организма и предрасположенность к заболеваниям также могут играть роль в этом процессе, сообщает МедиаПоток.