Билан забрал из приюта в Донецке кота по кличке Шахтёр

Дима Билан, потеряв своего кота Соломона, посетил приют для животных в Донецке и решил взять с собой чёрного кота по имени Шахтёр.

Артист поделился, что три месяца назад у него ушел Соломон, и он решил завести нового питомца. В приюте в Донецке он обратил внимание на взрослого чёрного кота с кличкой Шахтёр и решил приютить его.