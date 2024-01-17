Билан забрал из приюта в Донецке кота по кличке Шахтёр

Дима Билан, потеряв своего кота Соломона, посетил приют для животных в Донецке и решил взять с собой чёрного кота по имени Шахтёр.
Артист поделился, что три месяца назад у него ушел Соломон, и он решил завести нового питомца. В приюте в Донецке он обратил внимание на взрослого чёрного кота с кличкой Шахтёр и решил приютить его.
Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами
Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
AMA Pediatrics: фруктовые соки оказались связаны с ожирением у детей
Ученые из Университета Торонто провели исследование и выявили, что для детей, склонных к лишнему весу, употребление диетической колы является более полезным, чем фруктового сока.
Врач Михалева посоветовала не есть свежие овощи и фрукты при простуде
Врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева поделилась рекомендациями по питанию во время простуды.